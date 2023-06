Advogado português nomeado para o Tribunal da FIFA

O advogado português Gonçalo Almeida foi esta semana nomeado juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA (Agents Chamber of the FIFA Football Tribunal). Esta é a primeira vez que um advogado luso, independente de qualquer stakeholder da indústria do futebol, é nomeado para o Tribunal da FIFA, num processo que envolveu várias dezenas de candidaturas submetidas pelas diversas entidades responsáveis pelo futebol a nível mundial.

O ex-advogado da FIFA (2001-2006) e sócio fundador da Sociedade de Advogados “Almeida, Dias & Associados” vê assim reconhecida a sua ampla experiência no mundo do futebol ao ser um dos 24 juízes nomeados para a recém-criada Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA, tendo a sua candidatura sido inicialmente sugerida pela própria administração da FIFA e subsequentemente apoiada pela Federação Portuguesa de Futebol.

Gonçalo Almeida assumirá tais funções por um período de quatro anos (2023-2027), sendo que a Câmara de Agentes, instituída na sequência do novo Regulamento de Agentes da FIFA, terá jurisdição sobre litígios de natureza internacional entre agentes de Futebol FIFA e jogadores, treinadores, clubes, federações e ligas.

“Recebi com enorme orgulho e satisfação esta nomeação, não podendo deixar de agradecer à FIFA e à FPF, esta última na pessoa do seu Presidente Dr. Fernando Gomes, pelo inexcedível apoio que me concederam, reconhecendo em mim as competências necessárias para exercer tal cargo de enorme responsabilidade. De certa forma, julgo tratar-se de um reconhecimento público do meu percurso profissional na área do Direito do Desporto, um desafio que abraçarei com o máximo de empenho e profissionalismo com que sempre me pautei no exercício da advocacia”.

Gonçalo Almeida conta com mais de 20 anos de experiência na área do Direito do Desporto, sendo uma referência a nível mundial nesta área. Em Setembro de 2001, após ter concluído a primeira edição do Mestrado em Sociologia, Gestão e Direito do Desporto, lecionado em Inglaterra, Itália e Suíça, sob a supervisão do CIES, integrou o Departamento do Estatuto do Jogador da FIFA em Zurique, onde exerceu as funções de Advogado até Março de 2006, tendo posteriormente enveredado pelo exercício da Advocacia em Portugal e constituído a Sociedade de Advogados Almeida, Dias e Associados, onde ao longo dos últimos 17 anos, tem representado legalmente, inúmeros clubes, jogadores, treinadores, agentes/intermediários e, inclusivamente, Federações de Futebol, a uma escala mundial. Em paralelo, para além de integrar o corpo docente de vários cursos e Pós-Graduações na área do Direito do Desporto, participa com alguma assiduidade em eventos ligados ao Futebol, na qualidade de orador.