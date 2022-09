Adoradas ou odiadas: as novas camisolas da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta semana as novas camisolas oficiais que a seleção portuguesa vai usar nos próximos encontros da Liga das Nações. Design divide opiniões.

“O equipamento principal da equipa das quinas, com um contraste entre tons profundos e vívidos de vermelho e verde, remete para a bandeira nacional, que representa o país e o povo português. A presença da linha diagonal que atravessa o peito e as costas quer retratar uma bandeira de Portugal que envolve o corpo dos atletas, ideia que serviu de base ao novo conceito ‘Veste a Bandeira’ e que irá marcar a comunicação das seleções nacionais. Os calções verdes, muito apreciados pelos adeptos, mantêm-se novamente presentes, permitindo a fluidez visual desta nova coleção. Outro detalhe simbólico é a presença da esfera armilar na gola traseira”, explica a federação em comunicado.

Quanto ao equipamento alternativo, foi utilizado um “tom off-white que se destaca dos tradicionais kits brancos, apresentado uma faixa com os mesmos tons verdes e vermelhos do equipamento principal que se estende para as costas, mantendo a mesma lógica da bandeira no peito dos atletas portugueses”.

Além de ambos os equipamentos, o organismo decidiu arriscar também nas camisolas de treino, desta vez multicolores.

Na loja oficial da FPF pode encontrar estas novidades, apreciadas por uns e vulgarizadas por outros, desde os 60 aos 140 euros.