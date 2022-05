Admitir estrangeiros na Defesa Nacional?

O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), onde estão muitos membros reformados das forças armadas, trouxe para discussão a integração de estrangeiros. O grupo publicou recentemente uma publicação com reflexões sobre a defesa.

“As Forças Armadas e o seu enquadramento estratégico e funcional. Algumas reflexões” é o nome da publicação do GREI. O grupo constituído também por antigos generais considera que “faria sentido equacionar a aceitação de candidatos de nacionalidade estrangeira para a prestação de serviço”.

Os militares, como avança o Diário de Notícias, referem os exemplos de países como a Bélgica ou Espanha, que já aceitam a integração de estrangeiros. O grupo refere, com a guerra da Ucrânia como pano de fundo, que se notam em “significativas modificações nos quadros geopolíticos e estratégicos mundiais”.

O GREI vem com isto incentivar o debate sobre o serviço militar, “que possa inverter a atual situação das Forças Armadas”, que considera ter “graves deficiências nas capacidades operacionais” e de recrutamento. O jornal adianta, no entanto, um avanço por parte da ministra da Defesa, Helena Carreiras, que se mostrou disponível para “discutir modalidades de envolvimento” dos jovens com a Defesa, afastando a possibilidade de serviço militar obrigatório.