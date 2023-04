Adjunto de Martínez confirmado no Bayern

O inglês Anthony Barry, adjunto do selecionador Roberto Martínez na seleção portuguesa de futebol, foi esta sexta-feira confirmado na equipa técnica de Thomas Tuchel nos alemães do Bayern Munique.

Barry, de 36 anos, deixa assim os ingleses do Chelsea e assume funções na equipa alemã, voltando a trabalhar com Tuchel, com quem já tinha estado nos ‘blues’.

“Estamos contentes por conseguir a contratação de Anthony Barry. Ele vai completar a equipa técnica e é um encaixe perfeito para o Bayern Munique, com as suas qualidades e paixão”, disse Hasan Salihamidžić, diretor dos bávaros.

Na seleção portuguesa, Barry faz parte da equipa técnica de Roberto Martínez, também com o cargo de treinador adjunto, tal como já tinha acontecido ao serviço da seleção belga.