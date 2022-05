ADIE celebrou quinto aniversário com casa cheia

Mais de 600 pessoas compareceram em Soleuvre, Luxemburgo, para comemorar o quinto aniversário da Associação de Divulgação e Intervenção Educativa (ADIE), que organizou uma noite de música e cultura portuguesa, com Fado e Cante Alentejano, e atuações de Tânia Pataco, alunos e grupos de folclore e concertinas do grupo Saudades Lusitanas.

Uma estreia foi a primeira atuação no estrangeiro do cantor Miguel Moura, estrela revelação do programa da TVI “All together now”, que resultou numa festa animada com lotação esgotada e que terminou depois das duas horas da madrugada do último sábado.

No evento aberto à comunidade portuguesa, com caldo verde, bifanas, bolos e sobremesas para todos os gostos, marcaram presença alunos, pais, amigos, professores, convidados e representantes da Embaixada, do Governo e dos Cursos de Língua e Cultura Portuguesas do Luxemburgo.

O evento decorreu nas instalações das escolas Kannercampus e Liceu des Garçons, e teve também como objetivo a angariação de fundos para mais uma visita de estudo de alunos finalistas dos cursos Língua e Cultura Portuguesa, que funcionam na escola.

Paulo Pisco, deputado eleito pelo círculo da Europa, esteve presente e agradeceu à organização “por tudo o que de extraordinário consegue fazer com o grupo extraordinário de professores que tem consigo”, enquanto Mónica Bastos, adjunta de coordenação do ensino de português no Luxemburgo, que tem os filhos na escola de Sanem, assinalou “a importância do trabalho da ADIE para o futuro dos jovens alunos portugueses no Luxemburgo e da adesão dos pais portugueses” ao novo projeto da associação, da criação de uma escola para os pais em junho e julho, como forma de potenciar o trabalho da ADIE.

Ao BOM DIA, a presidente da ADIE, a professora Sónia Wozniak, assim como a vice-presidente da mesma associação, Cristina Ribeiro, demonstraram “satisfação pela lotação esgotada e o sucesso do evento”.

#portugalpositivo