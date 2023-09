A época do Manchester United não está fácil. Apenas seis pontos em cinco jornadas de Premier League e muitos adeptos já perderam a paciência com o treinador Erik ten Hag, visto como um dos responsáveis pela saída de CR7 do clube britânico.

O tema Cristiano Ronaldo sempre os dividiu: alguns achavam que o português era um problema e um dos motivos do insucesso da equipa, outros o contrário.

A realidade é que, mesmo com a saída do português e com investimento no plantel, o United continua com resultados negativos. Na derrota por 3-1 frente ao Brighton, os adeptos dos “red devils” cantaram “Viva Cristiano Ronaldo”.

Veja o vídeo: