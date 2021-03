Adeptos da seleção marcaram presença no Luxemburgo

A comunidade portuguesa residente no Luxemburgo e muitos outros fãs dos jogadores portugueses estiveram esta segunda-feira presentes antes e depois do treino da seleção lusa no Luxemburgo.

Antes da partida e no regresso ao hotel, muitos jovens aguardavam a equipa portuguesa que defronta o Luxemburgo na sua terceira partida de qualificação para o Mundial 2020.

Veja aqui alguns momentos de convívio entre os jogadores da seleção portuguesa e os adeptos.

View this post on Instagram A post shared by BOM DIA (@bom_dia_oficial)

Descubra aqui alguns momentos do treino da seleção esta segunda-feira: