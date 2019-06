Adeptos da seleção inglesa aplaudidos em Guimarães

O comportamento de alguns adeptos ingleses durante a Liga das Nações, que decorreu em Guimarães e no Porto, foi notícia na imprensa portuguesa mas também no reino Unido.

Depois de desacatos no Porto, os fãs da seleção inglesa “portaram-se melhor” em Guimarães, e apesar de alguns distúrbios foram aplaudidos no final do jogo com a Suíça.

Um dos adeptos ingleses filmou o momento em que populares, no Toural, a praça central de Guimarães, aplaudiram os ingleses que acabavam de bater a Suíça, conquistando assim o terceiro lugar na Liga das Nações que Portugal venceu.

Veja o vídeo aqui.