Adeptos da Ferrari rendidos à Red Bull em Itália

Na quarta corrida da época, foi a vez da equipa da Red Bull fazer a dobradinha. Max Verstappen e Sergio Pérez foram os dois primeiros lugares, numa corrida em que os italianos não poderão festejar.

No grande prémio de Imola, no leste de Itália, Max Verstappen venceu tranquilamente a corrida. O seu colega mexicano, no entanto, ainda teve de disputar o seu lugar com Charles Leclerc durante grande parte da corrida.

Contudo, o monegasco despistou-se e teve de ir às boxes a menos de 10 voltas do fim. Lando Norris, da McLaren, conseguiu estar no pódio, tendo sido o único a pontuar na sua equipa.

A Ferrari mantém-se no topo do campeonato de construtores, apesar do mau fim-de-semana, com Leclerc em 6º lugar e Sainz de fora desde a primeira volta. A Red Bull está a apenas nove pontos da Scuderia.

Para a Mercedes, foi uma corrida apagada de Lewis Hamilton, que apenas conseguiu o 13º lugar; mas acesa de George Russell, que ficou em quarto lugar.

A Fórmula 1 regressa daqui a dois fins-de-semana, a Miami, nos EUA.