Adecco Portugal distinguida como melhor do ano

O Global Leaders Conference é um evento anual em que os CEO das várias empresas do Grupo Adecco se encontram para a discussão de temas do seu setor e das opções estratégicas do Grupo. A edição deste ano decorreu na capital portuguesa e o nosso país foi distinguido com o prémio de Country of the Year 2018.

Mais de 300 pessoas oriundas de 45 países marcaram presença neste evento, inclusive os vários CEO das empresas do Grupo, como o caso de Carla Rebelo, diretora-geral da Adecco Portugal, que recebeu em mãos o galardão de Country of the Year 2018, atribuído anualmente pelo comité executivo do Grupo Adecco ao País que mais de destacou nos seus resultados e concretizações estratégicas em 2018.

“Este reconhecimento, que nos foi entregue pelas mãos do CEO Mundial, Alain Dehaze, deixa-nos muito satisfeitos, pois reflete o empenho, esforço e dedicação contínuos de todos aqueles que contribuem para que a Adecco Portugal seja uma empresa de referência no país e que todos os dias trabalham para chegarmos cada vez mais longe”, revela Carla Rebelo.