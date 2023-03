Adán recupera a tempo da Liga Europa

O guarda-redes espanhol Antonio Adán treinou esta segunda-feira integrado no Sporting, depois de ter falhado o duelo com o Boavista devido a lesão, e deverá estar em condições de defrontar na quinta-feira o Arsenal, na Liga Europa.

De acordo com o site do Sporting, Adán treinou integrado com o resto do grupo na Academia de Alcochete e esteve às ordens do técnico Rúben Amorim, numa sessão em que os titulares da partida com os ‘axadrezados’ fizeram apenas trabalho de recuperação.

Isto significa que o guardião de 35 anos deverá regressar à titularidade na quinta-feira em Londres frente ao Arsenal, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. No primeiro jogo, em Alvalade, Sporting e ingleses empataram a dois golos.

Por causa de problemas físicos, Adán esteve indisponível no encontro de domingo com o Boavista para a I Liga, que os ‘leões’ venceram em Alvalade por 3-0, tendo sido rendido pelo uruguaio Franco Israel, que estreou no campeonato português.

Ausentes, devido a lesão, continuam o lateral espanhol Héctor Bellerín e o médio Daniel Bragança. Ambos voltaram apenas a fazer tratamento.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, na Academia de Alcochete, às 10h30, numa sessão à porta fechada.