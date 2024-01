AD quer acabar com “o crime de não fixar os jovens em Portugal”

No seguimento das palavras do líder do CDS, Nuno Melo, na abertura da convenção da Aliança Democrática (AD) este domingo, Luís Montenegro deixou claro que quer travar o “crime social da fuga de jovens”.

O líder social-democrata prometeu:

uma taxa de IRS máximo para os jovens até aos 35 anos

a isenção de IMT de imposto de selo na aquisição da primeira habitação

e a garantia do Estado em assegurar financiamento bancário de 100% no valor da aquisição de habitação.

“Temos de acabar com este autêntico crime social de não fixar os jovens em Portugal”, disse Luís Montenegro.

“Portugal pode ser um país muitíssimo melhor”, fechou Nuno Melo.