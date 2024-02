AD: comunidades devem integrar a vida ativa de Portugal

Carlos Gonçalves, cabeça de lista da AD pelo Círculo da Europa, participou no debate que o BOM DIA organizou com os partidos que concorrem no velho continente às legislativas de março, insistindo num aspeto: “Portugal deve-se abrir ao mundo, permitindo que as comunidades se integrem na vida ativa do país”.

Aquele que já foi deputado pelo PSD, não integrou as listas do partido nas últimas eleições legislativas “por ter apoiado Luís Montenegro no passado”, reconhece.

Carlos Gonçalves afirma que a AD, coligação liderada pelo PSD, integrando CDS-PP e PPM, quer apostar “no associativismo jovem e empresarial, porque sabemos que é isso que projeta Portugal no mundo”.

Critica o Programa Regressar, que considera um instrumento de campanha do PS – “que está a fazer neste momento a equipa do Regressar em Nova Iorque?”, perguntou -, mas acha que o projeto precisa de ser revisto e reforçado.

Sobre o ensino de português no estrangeiro, Carlos Gonçalves não tem dúvidas de que “deve haver uma urgente adaptação do ensino do português nos novos territórios”, além de ter de ser garantido o acesso ao ensino da língua portuguesa a todas as comunidades”.

O ex-deputado e ex-Secretário de Estado das Comunidades não tem dúvidas de que “o líder atual da AD, Luís Montenegro, é quem tem melhores condições para assumir o cargo de primeiro-ministro de Portugal nestas eleições legislativas”. Gonçalves acredita que “ainda antes do início da campanha, ele tem sentido Portugal, não apenas em território nacional, mas também internacionalmente, junto das comunidades”. Por isso, para o cabeça de lista pela Europa, Luís Montenegro é “o homem certo para oferecer uma alternativa a Portugal”.

“Os portugueses foram ignorados pelo PS, que defraudou todas as expectativas”, atira, tendo-se queixado que, devido à forma como o BOM DIA estruturou os debates, não teve oportunidade de discutir com o candidato do PS. Ainda assim, Carlos Gonçalves parabenizou o BOM DIA por ser o único jornal que se preocupou em organizar um debate com os candidatos de cada partido pelo círculo europeu.

