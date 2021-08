Acusado de atear 28 fogos já foi bombeiro

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter ateado, pelo menos, 28 incêndios florestais, ocorridos em Gondomar e Santa Maria da Feira, informa aquela entidade em comunicado.

As autoridades suspeitam que este homem poderá ser responsável por outros incêndios, cuja investigação se encontra a decorrer e que pode ser de um número elevado, já que se têm verificado inúmeros incêndios naquela localidade.

O homem tem 21 anos e trabalha como gasolineiro, tendo sido já bombeiro cadete.

A área confinante com os terrenos onde foram ateados os incêndios é habitacional, com várias moradias e floresta, tendo ardido áreas diversas que só não atingiram proporções maiores devido ao rápido combate desenvolvido pelas corporações de Bombeiros de Valbom e de S. Pedro da Cova, explica a PJ, que deteve este suspeito com a colaboração do Grupo do Norte para a Redução de Ignições Florestais.