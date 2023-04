Activar o cérebro prolonga a qualidade de vida

Um exemplo possível: você teve um conflito com alguém e não consegue resolver o problema. Então, em vez de ir arejar, você vai beber uns copos. Seu cérebro considera isso como recompensa e solução para o problema. Se isso se repete a ponto de chegar à bebedeira, o cérebro chega a levar a pessoa a ficar viciada nele.

Outra observação da ciência é que o cérebro produz pensamentos habituais e os torna tão firmes e cimentados que criam autoestradas cerebrais deixando pouco espaço para vias alternativas importantes…

No meu cérebro flutuam ideias como barcos em alto mar. As ondas da informação e da propaganda são tão altas que não deixam horizonte que possibilite chegar à costa. O nevoeiro da publicidade é tal que não deixa ver para além do barco. Quando baixarão as ondas emocionais da sociedade de modo a poder reconhecer-se o que pretendem e quem as provoca?…

António CD Justo