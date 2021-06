“Acreditem tanto como nós! 🇵🇹❤️”

Cristiano Ronaldo publicou na noite de s√°bado nas redes sociais uma fotografia da sele√ß√£o portuguesa com a frase: “Acreditem tanto como n√≥s! ¬† “

Apesar da derrota frente à Alemanha no Euro2020, CR7 deixa uma mensagem de esperança a todos os portugueses, pedindo apoio para o próximo e decisivo jogo frente à França.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, caiu para o terceiro lugar do Grupo F do Euro2020, ao perder por 4-2 com a Alemanha, em encontro da segunda jornada, disputado no Allianz Arena, em Munique.