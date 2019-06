Açores recebem semifinal dos Emmys

O Corvo vai ser palco, no dia 29, de uma semifinal da 47.ª edição dos International Emmy Awards, que premeia trabalhos televisivos a nível mundial e coloca assim a mais pequena ilha açoriana “na história da televisão mundial”.

Aquela ilha do grupo ocidental do arquipélago recebe, no final do mês, a votação que designará os finalistas da categoria Best Performance by an Actor (Melhor Ator Mundial).

André Sampaio, membro e, desde 2017, um dos sete embaixadores mundiais da Academia Internacional de Televisão, impulsionador da iniciativa e candidatura, sublinhou à agência Lusa os enormes desafios em levar até à mais pequena ilha dos Açores uma sessão internacional de votação dos International Emmy Awards.

“Com a escolha do Corvo para a realização da votação conseguimos ser totalmente inovadores no conceito e colocar esta ilha açoriana na história da televisão mundial”, realçou, destacando ainda “a importância desta iniciativa para a afirmação internacional da indústria televisiva portuguesa”.

Com cerca de 400 habitantes, a realização do evento no Corvo colocou “inúmeros desafios”, entre os quais logísticos, à organização, tendo em conta a reduzida capacidade de alojamento” na ilha, as ligações aéreas e a necessidade de compatibilizar agendas dos diferentes atores.

Na escolha da organização pela ilha do Corvo estiveram argumentos como a intenção de “poder levar um evento internacional desta importância a um lugar único”.

De acordo com a organização, esta escolha “procura simbolizar” a importância que a televisão tem, quotidianamente, no “encurtar” da distância física e de todos os desafios a ela inerentes”.

Os habitantes da mais pequena ilha açoriana terão também oportunidade para conhecerem os atores e atrizes que integram as diferentes produções televisivas.

Todo o júri participará, depois da sessão de votação, no sábado à noite, nas Festas de São Pedro que reúnem toda a população num jantar.

Os International Emmy Awards são a competição televisiva internacional mais importante, sendo que, habitualmente, as capitais dos países são o lugar onde ocorrem as sessões de votação, explica a organização.

Já existiram três semifinais do concurso em Lisboa.

A sessão de votação decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal do Corvo durante todo o dia 29, sendo que o júri integrará representantes e atores da indústria televisiva nacional.