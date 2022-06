Açores: Parque da Terra Nostra

A ilha de São Miguel que pertence ao arquipélago dos Açores é verdadeiramente preciosa. Aquela, com o seu Parque Terra Nostra, atrai o desejo de um sossego enorme, beleza e felicidade temporária. O Parque ascendeu no século XVIII graças a um comerciante americano. E um século mais tarde, um visconde investiu ali.

O visitante vai-se deparar com um pequeno paraíso cheio de árvores, ervas, palmeiras, arbustos, fetos, bambus, plantas aquáticas e flores tais como as camélias e azáleas. Estas maravilhas marcam certamente a alma de um turista ou de um residente.

O tanque termal do Parque da Terra Nostra, com a sua água castanha e quente, convida a um banho perfeito. Os passeios de sonho neste Parque situado no Vale das Furnas que fica por sua vez, afinal, na cratera de um vulcão inativo, são sempre maravilhosos, belos e inesquecíveis. O tanque com uma água cheia de minerais, é de certeza, o grande deslumbramento do Parque da Terra Nostra. A temperatura da água varia entre os 30 e os 40 graus.

O hotel localizado neste Parque acolhe hóspedes que procuram revigorar o corpo e a alma, encontram certamente divertimento nas águas e nas zonas verdes. O estabelecimento hoteleiro com estilo art déco foi construido alguns anos antes do início da segunda guerra mundial e acabou por ser frequentado por estrelas do cinema norte-americano. Aquele tem oitenta e seis quartos confortáveis, espaços de Wellness e o menu do seu restaurante é muito convidativo, valorizando os produtos açorianos e a degustação de vinhos.

Teresa Cavaco Howe