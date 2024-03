Açores no programa Destinos Líderes do Mundo

Os Açores passam a integrar o programa Leading Destinatios of the World (Destinos Líderes do Mundo), como reconhecimento pelo impulso dado a ações sustentáveis como forma de aumentar os resultados positivo do turismo.

Segundo uma nota de imprensa divulgada pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), a EarthCheck, entidade internacional de certificação, “acaba de integrar os Açores no programa designado Leading Destinations of the World [Destinos Líderes do Mundo]”.

Segundo a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, os Açores juntam-se, assim, a um grupo de destinos turísticos sustentáveis com “valores compartilhados” e com “uma forte visão em nome da comunidade local”.

“Todos os destinos que integram o referido programa têm a sustentabilidade e a gestão responsável no centro da ‘Marca Destino’, bem como experiências e produtos únicos que celebram os valores da comunidade local e com sentido de lugar mantido e protegido”, acrescenta a Secretaria.

Citada na nota de imprensa, a Secretária Regional com a tutela do Turismo, Berta Cabral, considera ser “uma prova inequívoca” da liderança do arquipélago em matéria de sustentabilidade e da “determinação em reforçar, cada vez mais, o posicionamento e a identidade dos Açores como destino sustentável”.

Os Açores já são o primeiro arquipélago do mundo certificado como “Destino Turístico Sustentável”, classificação atribuída ao abrigo do programa EarthCheck Destino Sustentável em 2019.

Agora, ao integrar a “Leading Destinations of the World”, a região “é reconhecida por estar a impulsionar ações sustentáveis com vista a aumentar os resultados positivos do turismo”, segundo a EarthCheck, entidade acreditada pelo Global Sustainable Tourism Council que opera a nível internacional em funções consultivas e de certificação no âmbito do turismo sustentável.

Para Berta Cabral, trata-se de “mais um reconhecimento internacional de alto nível das boas práticas e do trabalho de excelência que estão a ser implementados nos Açores, visando um verdadeiro desenvolvimento sustentável da região”.

A governante lembra que os Açores já são Nível IV Prata na certificação como Destino Turístico Sustentável e o arquipélago pretende atingir o Nível Ouro este ano.

O programa “Leading Destinations of the World” proporciona aos destinos turísticos sustentáveis o estabelecimento de contactos e partilha de ideias num ambiente aberto e em conjunto com outras regiões do mundo, lê-se na nota.