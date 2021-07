Açores inauguram memorial aos soldados emigrantes

No dia 25 de julho foi inaugurado na Praça do Emigrante, nos Açores, o Memorial ao Soldado Emigrante, com o intuito de homenagear todos os emigrantes portugueses que combateram e morreram ao serviço das Forças Armadas dos seus países de adoção.

A iniciativa foi tomada pela Associação dos Emigrantes Açorianos e contou com a colaboração da Câmara Municipal da Ribeira Grande e do Professor Doutor Sérgio Rezendes, “grande impulsionador da criação deste memorial único no mundo”, como se lê em comunicado.

No dia da inauguração marcaram presença o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, a Embaixadora do Canadá em Portugal, Lisa Rice Madan, e diversas personalidades em representação das Forças Armadas.

O design do memorial, que pode ver em baixo, é do Presidente da AEAzores, Rui Faria, e o trabalho de calçada pertence a Carlos Meneses.