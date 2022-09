Açores: iam comprar casa mas foram mortos por alemão que não queria vizinhos

Suspeito já tinha agredido outras pessoas que tentaram aproximar-se da sua habitação. Vítimas são dois reformados que queriam comprar terreno e cujos cadáveres continuam por encontrar.

Um sexagenário alemão é o principal suspeito de ter matado dois reformados, na ilha do Pico, nos Açores. Na origem do crime estará o facto de o suspeito não desejar ter vizinhos junto à casa que adquiriu, há vários anos, naquela ilha açoriana. A Polícia Judiciária, com o auxílio da PSP, GNR e Polícia Marítima, está ainda a tentar localizar os cadáveres das vítimas, que terão sido ocultados pelo homem que está em prisão preventiva após ter sido detido, no último sábado.

O caso começou no dia 10 deste mês, quando dois residentes na ilha do Pico, de 65 e 74 anos, se deslocaram a um terreno situado na localidade da Madalena. Reformados mas com negócios no setor imobiliário, os homens foram observar um terreno que pretendiam comprar e já não regressaram a casa. O alerta para o seu desaparecimento foi dado no dia seguinte e a Polícia Judiciária rapidamente encontrou vários vestígios que apontavam para a existência de um duplo homicídio, seguido de ocultação dos cadáveres. O carro das vítimas, por exemplo, encontrava-se no mesmo lugar em que tinha sido estacionado.

Leia mais em Jornal de Notícias.