Açores estreitam laços com o consulado norte-americano

O presidente do Governo açoriano destacou “o bom relacionamento” entre a Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional e o consulado norte-americano na região, uma parceria que as autoridades regionais querem continuar “a manter”.

José Manuel Bolieiro recebeu em audiência a cônsul dos Estados Unidos da América (EUA) nos Açores, Kathryn Hammond, no Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O chefe do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM falava aos jornalistas após a audiência com a cônsul, uma reunião que pretendeu também assinalar a entrada no novo ano, já que devido às medidas de combate à pandemia de covid-19 não tem sido realizada a tradicional receção de Ano Novo aos representantes consulares e às autoridades civis, militares e religiosas dos Açores, que anualmente ocorria na presidência do Governo Regional.

“Quero em nome pessoal e em nome do Governo dos Açores deixar uma saudação muito especial à cônsul, sua família e aos Estados Unidos pela entrada de um Ano Novo”, salientou José Manuel Bolieiro.

O presidente do Governo Regional dos Açores saudou, “em nome do Governo dos Açores, dos açorianos, dos residentes nas ilhas e de todas as comunidades espalhadas pelo mundo e, muito em particular, das comunidades residentes nos Estados Unidos”, a cônsul dos EUA, o corpo consular sediado nos Açores e “todos os americanos que com regularidade visitam os Açores” e aqueles que residem nas ilhas.

“Esta reunião permite não só renovar os votos de Ano Novo como acentuar o bom relacionamento entre a Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional e o consulado americano”, frisou José Manuel Bolieiro, recordando que os Açores foram “a região que no mundo recebeu pela primeira vez um consulado dos EUA com representação própria”, um marco histórico que “convém consolidar e evidenciar”.

A Cônsul dos Estados Unidos da América (EUA), Kathryn Hammond, que está nos Açores há dois anos e meio evidenciou o apreço especial entre os Açores e os EUA, referindo que, nos Açores, tem encontrado “pessoas de grandes valores”.

“Muito obrigada pela vossa hospitalidade. Tanto eu com a minha família agradecemos pelo modo como nos receberam. Todas as ilhas têm um lugar especial no meu coração”, sublinhou ainda Kathryn Hammond.