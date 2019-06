Açores estabelecem metas de sustentabilidade

A Cartilha da Sustentabilidade dos Açores, que visa apoiar a implementação de metas e compromissos de desenvolvimento sustentável em vários setores, já conta com 88 entidades subscritoras, distribuídas por todas as ilhas do arquipélago, foi anunciado.

A informação foi avançada pela secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, acrescentando que a adesão ao projeto serve “como motivação para novas subscrições”.

A governante falava, na Lagoa, em São Miguel, na sessão de abertura do II Fórum de Progresso da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores.

Citada numa nota do Governo dos Açores, Marta Guerreiro salientou que a Cartilha de Sustentabilidade “é um importante instrumento onde diversos intervenientes relevantes dos setores público e privado e da sociedade civil trabalham juntos, de maneira integrada, reunindo recursos, conhecimento e experiências, tendo como objetivo o aumento dos padrões do desenvolvimento sustentável”.

“Queremos estar ao lado daqueles que acreditam que o futuro dos Açores tem, obrigatoriamente, de passar por elevar os seus níveis de sustentabilidade”, sublinhou.

A secretária regional realçou também “o empenho que o tecido empresarial tem demonstrado e depositado no que diz respeito à adoção de boas práticas” que “permitam o desenvolvimento sustentável da região”, pelo que “muito mais fácil será este caminho de nos evidenciarmos como um Destino Turístico Sustentável”.

Marta Guerreiro considerou que “a Cartilha de Sustentabilidade dá corpo a esta estratégia” que coloca à região “uma série de desafios diariamente, mas também apresenta” ao arquipélago “enormes oportunidades”.

“Iniciámos este processo no final de 2017, ao mesmo tempo que anunciámos a intenção de certificação dos Açores como Destino Turístico Sustentável ao abrigo dos critérios de destinos sustentáveis da Global Sustainable Tourism Council e através da entidade certificadora internacional Earthcheck, trabalho que temos levado a cabo com grande empenho e envolvimento dos vários setores de atividade, para que seja possível, no final deste ano, atingir esta distinção”, acrescentou.