Açores entre os melhores destinos verdes do mundo

Os Açores alcançaram o segundo lugar na categoria “Comunidades & Cultura” do galardão Green Destinations.

O anúncio foi feito através do evento online da ‘Green Destinations Story Awards’, uma cerimónia que apresenta as histórias mais inspiradoras de práticas de turismo sustentável e resiliente de 2020.

A região alcançou este prémio com a sua ‘Good Practice Story’ sobre o Projeto da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, uma iniciativa do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, que visa apoiar a adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de forma inclusiva e abrangente nos diversos setores da sociedade.

A cartilha é operacionalizada em todo o arquipélago através de ações de sensibilização e angariação, ‘workshops’ de capacitação e fóruns de progresso.

A Cartilha de Sustentabilidade dos Açores arrancou em 2017, com apenas 45 entidades subscritoras, e atualmente abarca 143 entidades, o que se traduz em mais de 500 compromissos de sustentabilidade assumidos pelas várias entidades espalhadas nas nove ilhas da Região.

A atribuição deste prémio reforça o posicionamento estratégico da Região como destino sustentável, aglutinando desta forma os vários setores da sociedade açoriana, rumo ao desenvolvimento sustentável do arquipélago.

