Açores entre os destinos turísticos mais desvalorizados do mundo

Os Açores estão no topo da lista dos 10 destinos turísticos mais subvalorizados e com maior potencial de crescimento, indica um estudo publicado durante a feira internacional World Travel Market (WTM), em Londres.

Num questionário a 210 profissionais internacionais do setor do turismo, 14,5% apontaram os Açores como um destino pouco conhecido que pode tornar-se num dos mais apetecíveis por turistas aventureiros, seguido pelo norte da Grécia, com 14%, deixando para trás a Escócia, Países Baixos e País de Gales.

O arquipélago português destacam-se pela “beleza natural e compromisso com a sustentabilidade”, referiu a diretora do WTM, Juliette Losardo, a propósito dos resultados do Relatório da Indústria 2022.

Os Açores têm sido uma das regiões portuguesas com maior taxa de crescimento no turismo, tendo em julho registado o maior número de passageiros aéreos dos últimos cinco anos.

Em julho, os aeroportos açorianos receberam 252.483 passageiros, mais 52,3% do que em junho e um valor superior em 15,1% ao registado em julho de 2019, antes da pandemia da covid-19, segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).

O Relatório da Indústria 2022 do WTM, que também inclui um questionário a 2.000 consumidores, identificou a crise do aumento do custo de vida como a principal preocupação para 2023, tanto por turistas (66%) como por profissionais do setor (44,8%).

O preço da energia foi o segundo problema mais levantado pelos dois grupos de inquiridos, seguido pela guerra na Ucrânia, a pandemia covid-19 e o impacto do ‘Brexit’.

A deterioração da situação económica mundial está a preocupar a indústria do turismo e 53% dizem que o setor só deverá voltar a níveis pré-pandemia 2023, enquanto 24% receia que a recuperação se prolongue até 2024.

A falta de mão de obra é um problema identificados por muitos profissionais no setor, que apontam sobretudo para os baixos salários (22%) como o principal problema.

O WTM em Londres, que decorre entre hoje e quarta-feira no centro de exposição ExCeL, é uma das maiores feiras internacionais dedicadas ao turismo, atraindo em média mais de 50.000 visitantes anualmente.

Nesta edição com mais de 3.000 expositores, incluindo o Turismo de Portugal, que participa com o maior espaço de sempre, onde estão representadas 92 empresas portuguesas e sete regiões de turismo.