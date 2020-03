Açores colecionam prémios de turismo sustentável

Os Açores venceram a categoria “Best of Nature” dos Sustainable Destination Awards, distinção atribuída pela Green Destinations, uma rede institucional de organizações internacionais especializadas em turismo sustentável, anunciou o executivo regional.

Citada numa nota enviada às redações, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, sublinha que os Açores são “o único arquipélago no mundo e a única região do país com a certificação de Destino Turístico Sustentável”, acrescentando que “toda e qualquer distinção neste âmbito reforça o posicionamento dos Açores em termos de sustentabilidade”.

A secretária regional destaca ainda tratar-se de “um galardão que evidencia o caminho percorrido pelo Governo dos Açores no desenvolvimento sustentável do setor do turismo”.

“Estamos no primeiro lugar de uma categoria que tem tudo a ver com a nossa estratégia de marketing, já que nos distinguimos pelo nosso valioso património ambiental e paisagístico”, salientou.

Segundo a Green Destinations, o concurso dos 100 Melhores Destinos Sustentáveis é organizado para divulgar histórias de sustentabilidade e boas práticas de destinos locais e regionais.

“Os turistas que nos visitam fazem-no, precisamente, por sermos reconhecidos como um destino de experiências que podem ser vivenciadas na natureza, pelo que este prémio só pode ser motivo de muito orgulho, satisfação e entusiasmo”, realçou Marta Guerreiro, referindo que o Governo dos Açores encara “com muita responsabilidade” este tipo de distinções, até porque a região foi escolhida por “um júri de especialistas em sustentabilidade que representam uma dezena de organizações internacionais”.

Em 2019, a Green Destinations já tinha distinguido os Açores na categoria “Best of Europe”, como uma das regiões que contribuíram para Portugal ser galardoado com o prémio.

Em 2018, a região foi reconhecida na categoria “Best of the Atlantic”.

O arquipélago é também a única região do país a ostentar o galardão “Quality Coast Platina”, atribuído por esta entidade, desde 2014.

A Green Destinations é uma rede institucional que lidera organizações internacionais especializadas em turismo sustentável e avalia os destinos concorrentes a nível mundial.

