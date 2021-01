Acordem-me dia 2 de abril

Está frio e vai ficar tudo parado, de maneira que até estou a pensar hibernar durante uns meses. E depois só acordo quando isto tudo tiver passado.

Pena o despertador só ter horas e minutos. Deveria ter também dias e meses para tocar para abranger também todos aqueles que querem hibernar.

Programava o despertador para o dia 2 de abril, dia em a minha mãe comemora o seu aniversário e ficaria chateada comigo se eu não telefonasse.

Talvez o despertador sirva para me acordar por voltas das 00:30, para ser o primeiro a dar-lhe os parabéns e não ter que ouvir “os teus irmãos já telefonaram, tu foste o último. O teu pai ainda não me disse nada. De certeza que se esqueceu. A tua tia Luísa já me telefonou”.

Boa noite a todos, vou-me deitar.