Acordar contigo

No lusco-fusco da madrugada que finda

em vão procuro retardar os minutos inelutáveis

tento diferir a trajetória da lua inconstante

naquele momento preciso em que Febo

hesita em brotar purpúreo

e a estrela d’alva vadia se esvanece

e já não é noite e ainda não é dia

eu, em silêncio, olhando-te

maravilhado como sempre

como se fosse sempre a primeira vez

como se aquela hora fosse sem demora.

Por fim deixo o céu

carmim rosa azul acordar o dia

luminoso mas frio Chego-me mais a ti

a minha mão a medo desperta a tua apertando-a

levemente Sinto-te a saíres do sono

e a luz do sol desenha lindíssima

a geografia desejada pelos meus dedos de sede

e pelos meus lábios de fortuna Apodero-me

dos teus ombros boreais

que tu preferias morenos

mas de que eu gosto assim mesmo

alvos e meus

e onde aporto todos os meus navios

vens a mim com a maré urgente

ancoras no meu peito, molhas nas minhas coxas

eu mergulho o rosto no teu estuário

e tu os dedos nos meus cabelos.

As nuvens, lá fora, num vagar imenso não amansam

as vontades do teu corpo e do meu

fundeamos com a pressa e a volúpia

dos rios de água clara que apenas morrem no mar

e assim amanhecemos um no outro

luminosos e quentes, carmins e rosas e azuis

como o dia que se espreguiça agora

e nos esquece

e nós a ele.

José Luís Correia

(Para o meu amor, Bia Vasconcelos, com votos de muitos parabéns por mais uma primavera que celebra em flor. Obrigado por fazeres parte da minha vida e me deixares fazer parte da tua. Amo-te!).

JLC28032021