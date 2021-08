Ações da Jerónimo Martins em máximos históricos

Os mercados europeus voltaram a registar fortes quedas durante a sessão desta sexta-feira, com o PSI-20 a ser também pressionado pelo sentimento negativo que paira nos mercados internacionais.

O índice de referência da bolsa portuguesa negociou em terreno negativo e regista quedas na ordem dos 0,44%, até ao momento.

No entanto, as ações da Jerónimo Martins contrariam essa tendência e seguem em terreno positivo a valorizarem mais de 0,5%.

As ações da empresa nacional têm vindo a registar um bom desempenho ao longo dos últimos meses. Só nos últimos 6 meses as ações da empresa já valorizaram mais de 38% e durante a sessão de hoje acabaram por atingir um novo máximo histórico, embora não exista nenhum catalisador que justifique esta reação do preço das ações.

Por outro lado, surgem alguns fatores de risco, como o índice de força relativa do preço (RSI), que começa a dar sinais de sobrecompra.