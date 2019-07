ACL e BOM DIA associam-se para melhorar a mobilidade

Antánio da Palma Ferramacho, Mobility Project Manager no Automóvel Clube do Luxembourg, ACL, vai apresentar uma rubrica regular na página Facebook BOM DIA onde responderá às questões dos nossos leitores.

Palma Ferramacho afirma que o objetivo deste espaço “é apoiar-vos em todas as vossas deslocações no Luxemburgo, na Europa e no mundo”.

Com 183.000 membros, o ACL tem um terço dos habitantes do Luxemburgo como associados e não é por acaso que o Automóvel Clube do Luxemburgo é hoje em dia o primeiro clube de mobilidade do país.

Diversos serviços foram sendo criados nos últimos anos para facilitar a sua mobilidade, tais como o Home Assistance (pode telefonar para o call center para que um técnico venha resolver um problema em sua casa), a Pet Assistance ou a Bike Assistance.

O ACL propõe ainda o aluguer de automóveis e, brevemente, e-bikes, assim como soluções de car-sharing.

“Mas todos esses serviços vamos explicá-los através do BOM DIA depois das férias”, afirma Palma Ferramacho.

Se ainda não é membro do ACL pense em inscrever-se para usufruir dos melhores serviços nesta época de férias; nomeadamente “o ACL pode ajudar a preparar melhor as suas viagens de férias: vinhetas de portagem, trajetos, carta de condução internacional, seguros de viagem, aluguer de carros no estrangeiro e muitos outros serviços”, explica António da Palma Ferramacho.

“Por exemplo, antes de ir de férias pense em fazer um controlo do seu automóvel: verificar a pressão dos pneus por exemplo. E se tiver dúvidas não hesite e marque um controlo no nosso centro de diagnóstico que lhe fornecerá uma opinião neutral sobre o estado do seu carro”, propõe o Mobility Project Manager do ACL.

E se durante a viagem acontecer um imprevisto, seja uma avaria, um acidente ou um mal-estar, o ACL existe para prestar assistência em todas as situações de emergência. E para facilitar e tornar mais rápido o serviço de assistência, o ACL criou uma aplicação, a ACL App.

Graças à função eCall móvel desta aplicação, pode inserir os dados do seu cartão de membro ACL e os dados relativos ao seu carro anteriormente. Se precisar de assistência, basta clicar em eCall na app. Ficará em contacto direto com o ACL e os seus dados, anteriormente inseridos na aplicação, serão enviados ao centro de assistência para permitir um serviço de intervenção mais rápido. Além disso, graças à função de geolocalização, os colaboradores do centro de assistência poderão saber exatamente onde o seu carro se encontra, facilitando assim uma comunicação mais precisa com os agentes de intervenção.

A função eCall Mobile funciona em toda a Europa, 24 horas por dia e nos sete dias da semana. Pode fazer o download da ACL App em Google Play ou na App Store.

“Em nome do ACL desejo-lhes boa viagem, boas férias e marcamos encontro em setembro para mais conselhos úteis”, diz Palma Ferramacho. Veja o vídeo abaixo: