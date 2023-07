Acidente provoca dois mortos. Vítimas estiveram horas no fundo da ravina

Dois jovens morreram, na madrugada de domingo, na sequência da queda do carro em que seguiam numa ravina com quase duzentos metros de altura, em Achadas da Cruz, concelho de Porto Moniz, na Madeira.

Para além das duas vítimas mortais, há, pelo menos, um ferido com gravidade, que foi transportado de helicóptero para o Hospital Hélio Mendonça, no Funchal, revela o Jornal de Madeira. Todas as vítimas serão jovens rapazes.

Segundo a RTP Madeira, o ferido grave tem cerca de 20 anos e as as vítimas mortais têm 17 e 19 anos. Dado o acidente ter ocorrido durante a noite, considera-se que os três ocupantes do automóvel tenham ficado várias horas encarcerados à espera de socorro. O carro terá sido localizado pelo pai de umas das vítimas, através de sinal de GPS.