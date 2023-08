Acidente mata português que cumpria sonho de dar volta ao mundo

Nuno Castanheira, jovem de 28 anos que cumpria o sonho de dar a volta ao mundo de mota, morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente de viação no Paquistão.

De acordo com o jornal local The Express Tribune, o português, natural da Marinha Grande, colidiu de frente com uma carrinha na região de Dalbandin. Desta ocorrência resultaram outros dois feridos.

A mesma fonte adianta ainda que “há cada vez mais acidentes mortais na província devido à degradação das estradas e à falta de segurança das viaturas que nelas circulam”.

Nuno Castanheira tinha entrado no Paquistão no dia anterior.