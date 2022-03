Acidente fatal para três emigrantes a caminho de Andorra

Três portugueses, naturais de Aveiro, e um espanhol morreram num despiste, ao quilómetro 234 da autoestrada AP-68, no município de Ablitas, em Navarra, Espanha. Viajavam em direção a Saragoça, quando o carro em que seguiam saiu da estrada, capotando. Não houve outros veículos envolvidos no acidente. Desde 2014, que não havia registo na região de um sinistro rodoviário com tão elevado número de mortos.

Maria Albertina, de 58 anos, que conduzia o carro, e o irmão José Carlos, de 54, que viajava no banco traseiro com Santiago Iglesias, de 26 anos, morreram no acidente. Maria Felina, de 54 anos e mãe de Santiago, seguia à frente, sofreu ferimentos ligeiros, mas ainda se encontrava ontem internada no Hospital de Tudela. As famílias eram amigas e estariam a passear no dia de Carnaval quando se ocorreu o sinistro.

A comunidade portuguesa em Andorra, a rondar os cerca de nove mil emigrantes, só ficou a saber da notícia, ontem, à hora do almoço. “É uma notícia que se sente… A família estava em Andorra há muitos anos. Ficamos em choque com esta desgraça”, lamentou Nuno Passos, editor da revista “A Voz Lusa”.

A filha de Maria Albertina, também residente em Andorra, viajou esta quarta-feira para Portugal para tratar dos funerais da mãe e do tio.

