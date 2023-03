Acidente de viação no Luxemburgo mata portuguesa que seguia no passeio

Uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira, na rue de Neudorf, na capital do Luxemburgo, provocou a morte de três pessoas e um ferido.

De acordo com a RTL, um carro estava a tentar ultrapassar um autocarro, quando outra viatura embateu por trás nesse veículo.

No segundo carro seguiam um homem de 64 anos e a sua filha de 31, cujos óbitos foram declarados no local.

Segundo o Diário Distrito, uma das vítimas mortais do acidente é uma portuguesa de 40 anos que seguia no passeio e que foi atropelada pelo veículo que embateu na traseira do outro carro.

O automóvel – que segundo testemunhas oculares, citadas pela imprensa local, seguia em excesso de velocidade – terá colhido a portuguesa antes de colidir ainda contra a fachada de uma casa, tendo capotado a seguir.

O condutor do carro que foi atingido por trás foi levado para o hospital tendo apenas ferimentos ligeiros.