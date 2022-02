Acidente de trabalho vitima português em Sion

Um português de 58 anos morreu numa obra quando um elemento de cofragem caiu sobre o trabalhador.

Gravemente ferido, foi transportado para o hospital de Sion onde morreu quinta-feira à noite.

O acidente ocorreu por volta das 9h30 de quinta-feira numa obra em Ormône/Savièse, em Sion, na Suíça.

Dois trabalhadores estavam a desmontar elementos de cofragem quando uma partes caiu sobre um deles, que ficou preso debaixo da peça.

Depois de receber os primeiros socorros no local, o português, gravemente ferido, foi transportado por um helicóptero da Air-Glaciers para o hospital de Sion, segundo a polícia local.

A vítima, de 58 anos, vivia na região do acidente.

O Ministério Público suíço, em colaboração com a polícia cantonal, abriu um inquérito para apurar as causas do sinistro.