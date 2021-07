Acidente de trabalho vitima português em Echternach

Um emigrante português de 51 anos perdeu a vida durante a manhã desta terça-feira em Echternach, Luxemburgo, na sequência de um acidente de trabalho.

De acordo com as autoridades do grão-ducado, o homem terá caído do terceiro andar do estaleiro onde trabalhava, na Rue de la Gare.

Ao que o BOM DIA conseguiu apurar, junto de um familiar da vítima, Carlos Soberbo era natural de Rio de Moinhos, Penafiel, estava no Luxemburgo há 12 anos, era casado, tinha três filhas e estava a dias de ir de férias a Portugal.

Os meios de socorro foram chamados, mas nada puderam fazer pelo emigrante português. O óbito foi declarado no local.

O Ministério Público está a investigar o caso.