Acidente de trabalho em Beja causa dois mortos

Dois homens morreram esta segunda-feira após a queda de uma parede que estava em construção na Herdade dos Grous, concelho de Beja.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 12h03 e que o óbito das vítimas, naturais do Bangladesh, foi confirmado no local.

“Tratou-se de uma parede de construção civil [em obra] que caiu em cima dessas duas pessoas”, avançou a mesma fonte.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou à agência Lusa que as vítimas, de 47 e 32 anos, trabalhavam para uma empresa prestadora de serviços e estariam “a desenvolver trabalhos de construção civil quando a parede caiu”, atingindo-os mortalmente.

Contactado pela Lusa, o diretor da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Carlos Graça, limitou-se a confirmar a existência de duas vítimas mortais após a queda da parede na Herdade dos Grous, na União de Freguesias de Albernoa e Trindade (Beja).

“Já está uma equipa da ACT no local e agora vamos desencadear as averiguações necessárias”, indicou o responsável.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja, a GNR, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a ACT, num total de 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas.