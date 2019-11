Acidente com autocarro deixou portugueses sem transporte em França

Sábado à tarde, um autocarro que transportava emigrantes de Portugal para França deixou uma dúzia de passageiros sem transporte na berma de uma via muito movimentada no leste de França.

Um acidente entre o autocarro que transportava os portugueses e um automóvel imobilizou os dois veículos na ponte des Chèvres, em Chambéry.

A empresa transportador não esteve em medida de providenciar um novo meio de transporte para os onze portugueses, tendo sido todos transportados para a estação ferroviária de Chambéry pelos bombeiros e pela polícia, tendo continuado a viagem por outros meios.

Nenhum dos ocupantes do autocarro ficou ferido mas a condutora do automóvel envolvido no acidente teve ferimentos ligeiros e foi internada.