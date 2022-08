Acerca do teu sorriso

Sabes minha carinha linda

Que a minha vida depende desse teu sorriso?

Talvez não saibas, mas esse sorriso cintilante

É o escudo das minhas lágrimas,

O meu vislumbre de felicidade, quando estou em baixo

E a minha coragem e vontade de enfrentar os meus medos

Esse sorriso ilumina o meu coração

Guia-me pelos complicados caminhos da vida

É mais valioso que a melhor peça de arte

É o meu antidoto para as lutas indesejadas

Sorri minha pequena força da natureza

Sorri e o mundo será um lugar bem melhor

O teu sorriso é um presente do Criador

A tua vida é a graça de Deus

Amo-te mais do que as palavras podem dizer

Amo-te mais do que um poema pode expressar

Estás no meu coração todos os dias

E todos os dias contigo, é uma benção.

About your smile

Did you know my beautiful child

That my life relies on your shiny smile?

Maybe you don’t know,

That shiny smile is the shield of my tears

My glimpse of happiness, when I’m low

My courage and my willingness to face my fears

That smile lights up my heart

Guides me through the tricky paths of life

Is more valuable than the finest piece of art

Is my antidote for the unwanted strife

Smile my little strength of nature

Smile and the world will be a better place

Your smile is a gift from the Creator

Your life is our God’s grace

I love you more than words can say

I love you more than a poem can express

You are in my heart every single day

And every single day with you, is a bless

To my grandson Alfie, from grandad António Magalhaes

(in Possivelmente… Poemas)

(Este poema foi escrito originalmente em inglês e posteriormente traduzido para português.)