Aceita o desafio do Trail Terras do Conde?

O Trail Terras do Conde desafia centenas de atletas de trail a treparem ao São Domingos da Serra em Castelo de Paiva, no dia 10 de setembro.

O Terras do Conde conta com caminhada e mini trail de 10Km, trail curto de 18km e trail longo de 28km e está com uma promoção especial, pague 1 inscreve 2,nas provas de trail curto e trail longo, oferecida pela empresa Anita e pelo Município de Castelo de Paiva, permitindo que ninguém viaje sozinho para Castelo de Paiva.

A organização garante que estarão reunidas todas as condições para a festa do trail com infraestruturas totalmente concentradas na escola Eb2,3 do Couto Mineiro Pejão, trilhos bem sinalizados, muitos voluntários, bons reforços, massagens, medalhas e troféus, não esquecendo os divertimentos para atletas e para o público. Se em 2022 os participantes foram surpreendidos com um banho de espuma no final, cerveja e bifanas à discrição e insufláveis para os mais novos, este ano a organização tem preparadas ainda mais surpresas.

Tal como na edição anterior, haverá meta volante junto ao baloiço de São Gens, um dos locais mais emblemáticos da região com paisagem 360°, sobre o vale e o Rio Douro, que contará com um prémio especial da Tuga Mobile para o primeiro masculino e primeira feminina a passarem pelo local.

As inscrições estão abertas até 3 de setembro e podem ser feitas online em www.stopandgo.net/events/trail-terras-do-conde-2023, em formato físico na loja Tuga Mobile no Largo do Conde, em Castelo de Paiva, ou pela linha de apoio através do 915019669.

A região do Couto Mineiro Pejão acolhe o terceiro trail Terras do Conde, este ano com a chancela “edição Anita”, organizado pelo e Centro Sol Nascente e Município de Castelo de Paiva, com o apoio das Juntas de Freguesia e diversos parceiros, sendo este evento uma grande alavanca da promoção do turismo de natureza na região, acolhendo atletas de todo o país atraídos pelo desafio, pelos belos trilhos e o espírito festivo deste evento, impulsionados ainda pelo facto de o trail longo pontuar para a qualificação para a Taça de Portugal ATRP.