Ação de rua para apoiar petição por melhor ensino de português

A petição “Português para Todos – Pelo direito das nossas crianças e jovens a um Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e gratuito” que foi lançada no final de 2019 pelo conselheiro das comunidade eleito na Bélgica, Pedro Rupio, chega ao Luxemburgo.

Este sábado, 8 de fevereiro, os apoiantes da petição “Português para Todos” reúnem-se no Luxemburgo. O objetivo é “percorrer as ruas do país à procura de compatriotas que estejam sensibilizados com a petição em questão, em defesa do ensino de português para filhos de emigrantes”, declarou ao BOM DIA Pedro Rupio.

Os subscritores da petição “Português para Todos” consideram que as decisões políticas que foram e estão a ser tomadas têm progressivamente levado à extinção do ensino de português como língua materna para os filhos e descendentes de emigrantes.

