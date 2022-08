ACANAC volta a reunir milhares de escuteiros em Idanha-a-Nova

Milhares de escuteiros portugueses e estrangeiros estão, a partir desta segunda-feira, reunidos no município de Idanha-a-Nova para participar em mais uma edição do Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas (ACANAC).

No ano em que o Corpo Nacional de Escutas (CNE) comemora o seu 100.º aniversário, são mais de 18.500 os escuteiros portugueses e 650 estrangeiros que interagem na “maior cidade de lona do país”.

Sob o mote “Construtores do Amanhã”, todos os participantes irão ocupar durante os próximos dias cerca de 80 hectares de campo neste município raiano.

Nesta 24.ª edição, o ACANAC, “construído e dinamizado maioritariamente por voluntários”, disponibiliza 900 chuveiros, dois supermercados com 1.000 metros quadrados, um hospital de campo, quatro enfermarias, uma creche, dois refeitórios e ainda 1.400 elementos no staff.

Estão também envolvidos 75 autocarros de transfer para as atividades que decorrem na barragem e na cidade, segundo a organização.

