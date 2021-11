O líder do CDS-PP defende que está legitimado para levar o partido às eleições legislativas. Diz que tem legitimidade política e formal. Esta noite, em entrevista ao 360, reagiu às críticas de Paulo Portas, que comparou a sua direcção a uma associação de estudantes com más atitudes. Francisco Rodrigues dos Santos diz que o antigo presidente do partido "foi mal informado" e lembra que também Portas adiou congressos electivos.