Academias do Bacalhau juntam-se nos Açores

As Academias do Bacalhau do mundo têm encontro marcado de 13 a 16 de outubro para o seu 49º congresso nos Açores.

A escolha do arquipélago e da ilha de São Miguel, deve-se ao facto de esta estar “situada no meio do Atlântico, precisamente no ponto de encontro da placa tectónica americana, da europeia e da africana, continentes onde estão sediadas 99% das Academias do Bacalhau”, afirma Valter Franco, presidente das academias.

Valter Franco decide que o lema deste congresso é “Reencontro”, por causa de a pandemia ter impedido as academias do bacalhau espalhadas pelo mundo de se reunirem.

O presidente espera “que se retome o habitual convívio de risos e de abundantes Gaviões de Penacho tendo como cenário o azul-celeste do céu maravilhoso, o mar que nos une e o imenso verde da paisagem que justifica a esperança que nos persegue”.

Do programa oficial do encontro, marcado de 13 a 16 de outubro, destaca-se um torneio de golfe que terá lugar no primeiro dia, a reunião dos presidentes no dia 14 e o 49º Congresso Mundial no dia 15 de outubro.

Veja o programa completo do 49º Congresso das Academias do Bacalhau aqui.