Academias do Bacalhau de todo o mundo reunidas nos Açores

A 49.ª edição do Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, uma iniciativa criada em 1968 por um grupo de portugueses radicados na África do Sul, iniciou-se esta quinta-feira na ilha açoriana de São Miguel.

Após um torneio de golfe organizado durante as primeiras horas da manhã, os presidentes e representantes de 29 academias oriundas dos quatro cantos do globo foram formalmente recebidos nas instalações da Câmara Municipal de Ponta Delgada pelo autarca Pedro do Nascimento Cabral.

Ao final do dia, o Pavilhão das Portas do Mar acolheu o jantar oficial de abertura de mais um certame, que durará até ao próximo dia 16 de outubro.

Já esta sexta-feira, os congressistas tiveram oportunidade de visitar a ilha, provar iguarias locais e participar em reuniões de trabalho.

O 49.º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau terá lugar no sábado, na Aula Magna da Universidade dos Açores e, pelas 18h00, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, receberá os presidentes das referidas academias no Palácio de Sant’Ana. O programa do dia 15 encerrará com um Jantar de Gala, no qual será lançado um selo comemorativo pelos CTT.

Esta edição será oficialmente encerrada com um almoço no domingo.

