Academia Real de Dança britânica escolhe Lisboa

A Academia Real de Dança britânica escolheu Lisboa para realizar um dos eventos que marcam o centenário da instituição, promovendo uma oficina de dança de rua com jovens entre 30 de março e 3 de abril.

“Reachout” é o nome de um novo projeto da Royal Academy of Dance (RAD), com o objetivo de promover a interação social de jovens através da dança, que estende ao estrangeiro o programa “Step Into Dance”, que tem vindo a levar a cabo em Londres, juntamente com a Fundação Jack Petchey.

Orientados por um profissional de ‘street dance’, jovens dos 12 aos 18 anos do agrupamento de escolas Dona Filipa de Lencastre vão ter duas aulas por dia com os movimentos básicos do ‘hip hop’ e da dança, ao longo dos últimos 100 anos, no sentido de preparar uma pequena apresentação para familiares e amigos.

A iniciativa, aberta mesmo a jovens que nunca tenham feito dança, é uma experiência, para ver se pode ser replicada em outros países, disse à agência Lusa o diretor artístico da RAD, Gerard Charles.

“À medida que nos tornamos mais conscientes dos benefícios da dança para uma vida saudável, as nossas ações continuam a expandir-se para incluir mais pessoas, como as aulas Cisnes de Prata, adaptadas para bailarinos com mais de 55 anos, e o RADiate, que é uma iniciativa para estudantes com necessidades e deficiências educativas especiais”, explicou.

Além de estudos que indicam que a dança pode contribuir para a redução de ansiedade e melhores resultados na escola, a RAD tem recebido comentários de alunos que beneficiaram da dança para combater a solidão ou isolamento e outros problemas.

“A dança é maravilhosamente gratificante em si mesma, mas há muitos benefícios da dança que vão para além do físico, e a RAD deseja partilhar esta mensagem com o mundo. Ao testar projetos como o ‘Reachout’ em Lisboa, estamos interessados em ver se este é um modelo que podemos adotar em locais por todo o mundo”, adiantou.

Fundada em 1920, a RAD é uma das mais antigas e influentes organizações de formação de dança do mundo, estando presente desde 1980 em Portugal, onde dezenas de escolas seguem o seu método de ensino.

Em 2017, escolheu Lisboa para realizar a 86.ª edição do concurso Genée International Ballet, que tem lugar todos os anos num país diferente e que é aberta a jovens dançarinos dos 15 aos 19 anos de todo o mundo que tenham treinado de acordo com o modelo da RAD.

A experiência do “Reachout” em Portugal surge na sequência daquele evento, atualmente designado por The Margot Fonteyn International Ballet Competition.

Gerard Charles disse que a RAD queria “desenvolver o legado daquele evento com uma experiência de dança para um grupo etário mais abrangente e com uma variedade de aptidões”.