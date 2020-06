Academia do Benfica no Luxemburgo procura pequenos craques

A escola de futebol do Benfica no Luxemburgo está a realizar treinos de captação. A estrutura de futebol jovem do clube encarnado no Grão-Ducado anunciou que está a realizar testes a jovens que pretendam ingressar na academia.

Esta oportunidade dinamizada pela Académie Benfica Fussball Schoul Letzebuerg destina-se a crianças nascidas em 2008 ou 2009.

Os interessados podem obter mais informações contatando Tony Costa, um dos dirigentes dos encarnados no Grão-Ducado ( +352 621 186 583), ou através do email fbluxembourg@slbenfica.pt