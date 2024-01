Um estudo recentemente apresentado pelo Observatório do Futebol colocou a formação do Benfica como a mais rentável do mundo nos últimos 10 anos.

Segundo o jornal A Bola, a academia das águias lidera, em termos de vendas, com 516 milhões de euros movimentados. Dois terços deste valor chegaram à Luz nos últimos cinco anos.

Sporting, nesta lista, é sétimo, com 306 milhões em vendas, e Porto 15.º, com 221 milhões.