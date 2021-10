Academia do Bacalhau de Paris voltou às tertúlias

A Academia do Bacalhau de Paris retomou as suas tertúlias com um jantar na Casa Canelas. Depois de dezanove meses sem encontros; uma pausa forçada pela pandemia.

“Sinto-me feliz e penso que os compadres e comadres igualmente. Há 19 meses que não podíamos ter eventos. Estávamos todos ansiosos por nos voltar a reunir e encontrar”, começou por disse à Lusopress Manuel Soares, presidente da Academia do Bacalhau de Paris.

Este jantar foi o primeiro a ter a presença do cônsul-geral Carlos Oliveira, que se mostrou satisfeito pelo convite. “Estou aqui com muita satisfação. É conhecido o convívio e a qualidade dos vários intervenientes da academia. Eu sabia as actividades que desenvolviam. A covid prejudicou isso, mas estou entusiasmado de ter sido convidado e de participar. Isso permite-me um contacto com a comunidade, que até aqui não tinha sucedido muito. No Consulado temos, sobretudo, trabalho administrativo, mas é bom saber o que se passa com a comunidade, com os portugueses que estão nos seus diferentes ramos de negócio. Gosto de saber o que se está a passar, de saber o sentido da comunidade. Este é um momento em que isso é mais fácil de se fazer, e isso para mim é importante”.

Veja a reportagem efetuada pela Lusopress durante o jantar da academia.