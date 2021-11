Academia de Letras e Artes Luso-Suíça acolhe lançamento de novo livro

A Associação Madalena’s Suíça-Brasil foi convidada pela Rede Sem Fronteiras para lançar a sua mais nova obra literária intitulada Brasileiras Empreendedoras de Sucesso na Suíça. O lançamento aconteceu por ocasião do 5º Festival de Literatura e Artes da ALALS, a Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, que teve lugar em Genebra, na Suíça.

A solenidade foi celebrada em dois momentos. A primeira parte, no Museu Voltaire em Genebra onde houve a posse dos novos membros honorários da ALALS feita pelo presidente Augusto Lopes e da presidente de Honra, Dyandreia Portugal.

Aliás o autor do prefácio do livro, professor Leonardo Flores, foi empossado como Membro Académico Efetivo da ALALS.O segundo momento ocorreu no Colégio Pinchat com a inauguração da Biblioteca da ALALS pelo seu Presidente Augusto Lopes que contou com a presença de várias autoridades, tais como o cônsul-geral de Portugal em Genebra, Bruno Paes Moreira, Geise Perrelet representante indígena e membro do Conselho de Cidadania do Brasil na Suiça Romanda, além de escritoras internacionais como: Débora Pio, que veio da Grécia, Lagartixa Okonhoko Npasmadu, do Reino Unido, Áscension Chanqués, de Espanha, Dominik Portugal, do Brasil, e da Suiça vieram outros autores como por exemplo, a Palmira Oliveira, do cantão do valais, Amália Mendonça, de Genebra, entre outros.

Houve a apresentação oficial da coletânea Sem Fronteiras pelo mundo, volume 6, realizada por Dyandreia Portugal, Presidente da Rede Sem Fronteiras.

Teve ainda lugar uma exposição de artes pásticas e visuais da ALALS, com a participação de diversos artistas e a presença ilustre da fotógrafa Lou Carriço com belíssimas fotografias expostas, além de apresentações de textos e poemas por diversos autores.A noite contou também com uma apresentação musical do músico e cantor Nélio Real.

Em seguida, o professor e prefaciante Leonardo Flores, juntamente com a co-autora Reijane Arraz, fizeram a apresentação da obra Empreendedoras Brasileiras de Sucesso na Suíça lendo o prefácio e conhecendo a história da Reine des Gâteaux, além do belíssimo trabalho da Associação Madalena’s Suíça-Brasil.

(Texto: Lúcia Aeberhardt / Fotos: Lou Carriço)